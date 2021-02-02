Güvenli yol, hız, kullanıcı oluşturma ihtiyacını getiriyor. İkinci yaklaşım vizyon sıfır yaklaşımıdır. Öncelikli alanlar ve müdahale edilebilecek alanlar olmak üzere iki ana bölüm oluşturuldu. Aşırı hızla mücadele bu şekilde tarif edilen yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlıların korunması, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi öncelik alanlarımız arasındadır.

Bu mesele toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koyarak başarılı olabileceğimiz bir konudur. Bu amaçla gerçekleştirilen trafik yüzleri projesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Tüm vatandaşlarıma trafik kurallarına uyma çağrımı yineliyorum.