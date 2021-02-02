Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dünyada trafik kazalarında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Az önce izlediğimiz videoda ''Kazalarda yaralanan insanlar sadece istatiki veri değil, hepsini tanıyoruz'' diye bir cümle vardı. Hepimizin aklına trafik kazalarında kaybettiği bir tanıdığının yüzü gelmiştir. Bir dönem savaş bilançosu gibi trafik kazaları haberleri dinlerdik. En küçük bir hata facia demekti. 18 yıl önce hükümete geldiğimizde açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda yollar duble yol olacak dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmıştı.
"NE GEREK VAR" DİYENLER...
Göreve geldiğimizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Ülkemize 22 bin km daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin km'nin üzerine çıkardık. Otoyollarımızın uzunluğunu da 2 katına çıkardık. Trafik denetleme ekiplerimiz personel ve araç sayısı bakımından yetersizdi. Tüm bu alanlarda da yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Bütün bunlara 'Ne gerek var, böyle devam etsin' diyenler de oldu. Ama biz trafikle ilgili hiç bir şeyi ertelemedik.