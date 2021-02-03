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    • 03.02.2021 07:15
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden çığ uyarısı! | İzmir'de sağanak devam edecek mi? 3 Şubat hava durumu raporu

    Dün İzmir'de yaşanan sel felaketi sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 'in iç kesimleri ile 'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 3 Şubat il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere çığ uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Afyon, Denizli'nin güneyi, Burdur, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusu hafif sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli'nin güneyi ile Afyon çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 18°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Mersin'in kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin, gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 14°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Karaman ile öğle saatlerinden itibaren Niğde, Nevşehir ve Kayseri, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 14°C
        Parçalı bulutlu

        SİVAS °C, 9°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 16°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin, akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, ve Bitlis çevrelerinin yağmurlu, Erzurum ile gece saatlerinde Kars ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 4°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        HAKKÂRİ °C, 4°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 3°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

        VAN °C, 5°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        GAZİANTEP °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yamur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteorolojiden çığ uyarısı! | İzmir'de sağanak devam edecek mi? 3 Şubat hava durumu raporu