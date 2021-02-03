FETÖ içinde çatışma ve bölünmeler hızlandı! Elebaşı Gülen'in ölümü yakın mı?

TACİZ, TECAVÜZ, YOLSUZLUK

Esas olarak FETÖ elebaşının ölümü sonrasına hazırlanırken birbiriyle kıyasıya savaşan grupların, Gülen'in ölümü sonrası yerine geçmesi beklenen İsmail Büyükçelebi'nin başında olduğu "Gelenekçileri" hedef alarak, yolsuzluk ve dolandırıcılık hatta örgüt içi taciz ve tecavüzlere yol açmak ve gizlemek ile suçladıkları görülüyordu.

Türkiye'deki binlerce itirafçı ifadesiyle, askeri ve polis okulları ile üniversite sınav sorularının çalınması, Ergenekon ve Balyoz operasyonlarında sahte deliller ve kumpas boyutunun ortaya çıkması, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün rolünün kabul edilmesi örgütü zor durumda bıraktı.

'İLLİMÜNATİ'DEN DAHA TEHLİKELİ'

Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında maddi olarak zor duruma düşen örgütün, Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde "İllimünati'den daha tehlikeli" benzetmelerinin yapıldığı bir süreçte, kendilerine "Yenilikçiler" adını veren grup, örgütün bir kısmını temize çıkarma ve kurtarma çabası içine girdi.