SON DAKİKA: Yeni anayasanın detayları ortaya çıktı!

BAŞKAN ERDOĞAN SADECE DİNLEDİ

Bakanın sözlerinin ardından söz alan bazı üyelerin de ayrıntıya girmeden anayasa değişikliğinin tekrar gündeme getirilebileceğini savunduğu öğrenildi. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan, her iki toplantıdaki değerlendirmelerin üzerine yorum yapmadı.

Erdoğan'ın yeni anayasa önerisi sözlerine ilk yanıt veren kişinin Gül olmasının nedeninin de bu olduğu belirtiliyor. Gül aynı akşam, "Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir" demişti.