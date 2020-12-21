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    • 21.12.2020 07:49
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    SON DAKİKA: elebaşı felç mi geçirdi? İşte son videosunun ardından sızan bilgiler!

    Geçtiğimiz günlerde elebaşı ’in koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Örgüt üyeleri ile görüşmeye ara vermesi bu iddiayı güçlendirirken bir yeni iddia daha ortaya atıldı. Fetullah Gülen’in örgüt üyeleri ile yaptığı görüşmedeki “bir mağara dönemine ihtiyaç vardır” ifadelerinin ardından sızan bilgilerde elebaşının koronavirüsü ağır geçirdiği ve bunun ardından kısmi felç geçirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

    Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in koronavirüse yakalandığı iddiaları gündemi meşgul ederken bir yeni iddia daha geldi. Hürriyet yazarı Nedim Şener, Fetullah Gülen'in koronavirüsü ağır geçirdiği ve bu nedenle kısmi bir felç yaşadığını yazdı.

    İşte Nedim Şener'in konu ile ilgili yazısından bir bölüm:

    Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen'in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi.

    Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yanındakilere, böylece iyileşebileceği söylendi. Ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi.

    FETÖ elebaşının yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde kullanmaktan gecikmediler.

    Örgüt tabanına, "Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı" şeklinde mesaj göndererek, örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi.

    İLK KEZ MAAŞLARI ÖDEYEMEDİ
    Örgüt üyelerinin sosyal medyadaki tartışmalarına da yansıyan bilgilere göre FETÖ yapılanmasının, elebaşının ölümü ile parçalara ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    FETÖ elebaşının koronavirüse yakalanması ve hastalık seyrini ağır geçirmesi, ardından felç olması sıkıntıların su üstüne çıkmasına neden oldu. Bunların başında maddi problemler geliyor.

    FETÖ yönetiminin ilk kez, örgüt elebaşına yakın isimlere her ay verdiği maaşı ödeyemediği bildiriliyor.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen felç mi geçirdi? İşte son videosunun ardından sızan bilgiler!