Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in koronavirüse yakalandığı iddiaları gündemi meşgul ederken bir yeni iddia daha geldi. Hürriyet yazarı Nedim Şener, Fetullah Gülen'in koronavirüsü ağır geçirdiği ve bu nedenle kısmi bir felç yaşadığını yazdı.
İşte Nedim Şener'in konu ile ilgili yazısından bir bölüm:
Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen'in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi.
Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yanındakilere, böylece iyileşebileceği söylendi. Ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi.
FETÖ elebaşının yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde kullanmaktan gecikmediler.
Örgüt tabanına, "Türkiye'deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı" şeklinde mesaj göndererek, örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi.
İLK KEZ MAAŞLARI ÖDEYEMEDİ
Örgüt üyelerinin sosyal medyadaki tartışmalarına da yansıyan bilgilere göre FETÖ yapılanmasının, elebaşının ölümü ile parçalara ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
FETÖ elebaşının koronavirüse yakalanması ve hastalık seyrini ağır geçirmesi, ardından felç olması sıkıntıların su üstüne çıkmasına neden oldu. Bunların başında maddi problemler geliyor.
FETÖ yönetiminin ilk kez, örgüt elebaşına yakın isimlere her ay verdiği maaşı ödeyemediği bildiriliyor.