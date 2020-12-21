İşte Nedim Şener'in konu ile ilgili yazısından bir bölüm:

Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen'in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi.