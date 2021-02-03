Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden başı CHP, HDP ile PKK, DHKP-C'nin çektiği grup üniversitede eylemlerin fitilini ateşleyerek önce üniversiteyi sonrasında ise ülkeyi karıştırma peşinde.
TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARI
Provokatörlerin sahnede olduğu grup rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane etse de üniversite içinde yaptıkları ilk eylemlerde terör örgütü marşları söyleyerek halay çekti ve terör örgütleri lehine sloganlar attı.
KABE PROVOKASYONU
Söz konusu grup daha sonra ise Kabe resminin bulunduğu tablonun üzerine hem şahmeran figürü hem de LGBT paçavrası yerleştirerek yeni bir provokasyon girişiminde bulundu.