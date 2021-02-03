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    • 03.02.2021 11:42
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    Başkan 'ın 'Tencere tava hep aynı hava' tweeti tekrar defalarca paylaşıldı

    Başkan 'ın Başbakan olduğu dönemde hükümete sivil darbe yapmak isteyenler masıyla ülkeyi karıştırmaya çalıştılar. O dönemde Gezicilere evlerinden destek verenler ise pencerelere balkonlara çıkarak tencere tava çaldılar. Başkan Erdoğan ise tencere tava çalanlar için Twitter hesabından "Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük." paylaşımı yapmıştı. Aradan geçen 8 yılda ülkeyi karıştırmak isteyenler ve yeni bir çıkarmak isteyenler bu sefer üzerinden provokasyon peşinde. Bir kez daha balkonlara, pencerelere çıkanlar tencere tava çalarak hükümeti düşüreceğini sanma gafletinde. İşte böyle bir ortamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2013'te attığı tweeti dün akşam yeni bir kalkışma peşinde olanların karşısında ve hükümetin yanında olanların en çok paylaştıkları tweet oldu.

    takvim.com.tr

    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane eden başı CHP, HDP ile PKK, DHKP-C'nin çektiği grup üniversitede eylemlerin fitilini ateşleyerek önce üniversiteyi sonrasında ise ülkeyi karıştırma peşinde.

    TERÖR ÖRGÜTÜ SLOGANLARI
    Provokatörlerin sahnede olduğu grup rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane etse de üniversite içinde yaptıkları ilk eylemlerde terör örgütü marşları söyleyerek halay çekti ve terör örgütleri lehine sloganlar attı.

    KABE PROVOKASYONU
    Söz konusu grup daha sonra ise Kabe resminin bulunduğu tablonun üzerine hem şahmeran figürü hem de LGBT paçavrası yerleştirerek yeni bir provokasyon girişiminde bulundu.

        ÖĞRENCİLERİ FİŞLEDİLER
        Terör örgütlerinin destek verdiği gruplar Kabe provokasyonuna karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ise hesapların fişleyerek eylemlerin karşısında duran öğrencilerin can güvenliklerini tehlikeye attılar.

        "AŞAĞIDAN" SÖZÜ ÜZERİNDEN KARIŞTIRMA GİRİŞİMİ
        Söz konusu eylemci grup son olarak ise eylemle karışanlara polisin "aşağıdan yürüyün" demek için söylediği "aşağıdan" kelimesini "aşağı bak" olarak yansıtıp bunun üzerinden sosyal medya başta olmak üzere yeni bir girişimde bulundular.

        POLİS ARAÇLARINA SALDIRDILAR
        Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını bahane edenler dün akşam Kadıköy'de polis araçlarına da saldırdı. Görevli polis aracına saldırmakla rektör atamasını eleştirmenin ne gibi bir bağlantısı var tartışılır? Yoksa mesele 8 yıl önce söylenen gibi Boğaziçi Üniversitesi değil midir?

            AMAÇ BOĞAZİÇİ ÜZERİNDEN YENİ BİR GEZİ ÇIKARMAK
            Söz konusu grubun elbetteki amacı Boğaziçi Üniversitesi değil. 8 yıl önce olduğu gibi "24 saat daha dayanırsak hükümet düşecek" yalanlarına inananlar şimdi de aynı rüyaların peşinde. Başını CHP-HDP ittifakının çektiği grup Gezi zamanında olduğu gibi balkon ve pencerelerden eylemlerle tencere tava çalarak kendilerini tatmin ediyor.

            BAŞKAN ERDOĞAN'IN EN ÇOK PAYLAŞILAN TWEETİ
            Yaşananlar dün akşam hararetlendi. Tencere tavacılar saat 21'de pencere ve balkonlara çıkarak ses çıkararak hükümet düşüreceğini sandı. Bu ortamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweeti ise en çok paylaşılanlardan oldu. 8 Haziran 2013'de Gezi Parkı eylemleri sırasında tencere tava çalanlar için Başkan Erdoğan'ın "Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük." yazdığı tweet en çok paylaşılan tweet oldu.
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            Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tencere tava hep aynı hava' tweeti tekrar defalarca paylaşıldı