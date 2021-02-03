BAŞKAN ERDOĞAN'IN EN ÇOK PAYLAŞILAN TWEETİ

Yaşananlar dün akşam hararetlendi. Tencere tavacılar saat 21'de pencere ve balkonlara çıkarak ses çıkararak hükümet düşüreceğini sandı. Bu ortamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir tweeti ise en çok paylaşılanlardan oldu. 8 Haziran 2013'de Gezi Parkı eylemleri sırasında tencere tava çalanlar için Başkan Erdoğan'ın "Tencere tava hep aynı hava biz bunları önceden de gördük." yazdığı tweet en çok paylaşılan tweet oldu.