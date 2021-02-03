KİMLER TABLET DAĞITIMINDAN FAYDALANABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımında özellikle ihtiyaç sahibi olunması durumunu baz alıyor.

YENİ HEDEF 600 BİN ÖĞRENCİYE ERİŞMEK!

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi." bilgisine yer verildi. Tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı.

Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık, dağıtımı 7 faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.