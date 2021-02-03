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    • 03.02.2021 11:18
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    ? ... ( ücretsiz tablet başvurusu)

    ? Bakanı tablet dağıtımında her hafta daha çok öğrenciye ulaşmanın sevincini yaşadıklarının altını çizerek Ocak ayı sona ermeden söz verdikleri tabletlerin dağıtıldığını duyurdu. Şubat ayının ilk gününde MEB 100 bin tablet başvurusu nereden yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tablet dağıtımında ise velilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda ihtiyacı olan kişilere tabletler ulaştırılıyor. 100 bin tablet dağıtımı Bakan Selçuk'un da belirttiği üzere Şubat ayında başlayacak. Yine tablet dağıtımının Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

    MEB 100 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Tablet alamayanlar için Şubat ayında...

    Korona virüs döneminde okullar, online eğitine geçti. Eğitimin online olarak devam etmesi öğrencilerde tablet sıkıntısının ortaya çıkmasına neden oldu. Tableti olmayan öğrenciler, derslerin geri kalmak zorunda kaldı. Bu sıkıntıları gidermek için ise Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıma başladı. Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğrenci tablet sıkıntısı yüzünden mağdur olmuş, derslerinden geri kalmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu duruma bir çare getirmek için öğrencilere tablet dağıtımına başladı. Bu süreçte, öğrencilere 500 bin tablet dağıtıldı. Selçuk, şubat ayında ise 100 bin tabletin dağıtılacağını açıkladı.

    100 BİN TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin tablet dağıtımında bundan öncekinde nasıl bir yol izlendiyse aynı şekilde süreci yönetecek. Tablet alacak kişiler için bir başvuru ekranı veya sayfa bulunmuyor. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlükleri ihtiyaç sahibi öğrencileri tesbit ederek dağıtımları bizzat elden gerçekleştiriyor.

    100 BİN YENİ TABLET DAĞITILACAK!

    MEB Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Ocak ayı bitmeden söz verdikleri gibi 500 bin tabletin dağıtıldığına dikkat çeken Bakan yeni hedeflerinin Şubat ayında 100 bin tabletin daha çocuklara ulaştırmak olduğunu ifade etti.

        TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        100 bin tablet dağıtımı Bakan Selçuk'un da belirttiği üzere Şubat ayında başlayacak. Yine tablet dağıtımının Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

        KİMLER TABLET DAĞITIMINDAN FAYDALANABİLİR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımında özellikle ihtiyaç sahibi olunması durumunu baz alıyor.

        YENİ HEDEF 600 BİN ÖĞRENCİYE ERİŞMEK!

        Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla hareket eden Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitime tablet desteğinde ilk aşamayı gerçekleştirdi. 500 bin tablet bilgisayar öğrencilere teslim edildi." bilgisine yer verildi. Tamamı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ve Aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşama gerçekleştirildi. Ocak ayı tamamlanırken 500 bin bilgisayar öğrencilere ulaştı.

        Tüm dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle Bakanlık, dağıtımı 7 faz hâlinde gerçekleştirdi. Son fazda 17 ile yapılan sevkiyatla birlikte 500 bin tablet dağıtımı tamamlandı.

        Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuk dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

        KİMLER TABLET DAĞITIMINDAN YARARLANACAK?

        Ocak ayına kadar yapılan tablet dağıtımından yararlanamayan öğrenciler, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi ve akademik başarı şartlarına göre dağıtılacak. İşte Bakan Selçuk'un sosyal medyadan yaptığı açıklama!

            TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası ya da linki bulunmuyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler okul yönetimleri tarafından tespit edilerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildiriliyor. Yetkililer ihtiyaç durumları göz önünde bulundurarak dağıtımları bizzat elden gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinde bulunan MEB tablet başvurusu linki ve adresi gibi aldatıcı siteler üzerinden tablet başvurusu yapılmıyor.
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            Haberler Güncel MEB 100 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? Bedava tablet almayanlar Şubat ayında... (EBA ücretsiz tablet başvurusu)