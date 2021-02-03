Korona virüs döneminde okullar, online eğitine geçti. Eğitimin online olarak devam etmesi öğrencilerde tablet sıkıntısının ortaya çıkmasına neden oldu. Tableti olmayan öğrenciler, derslerin geri kalmak zorunda kaldı. Bu sıkıntıları gidermek için ise Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıma başladı. Uzaktan eğitim sürecinde birçok öğrenci tablet sıkıntısı yüzünden mağdur olmuş, derslerinden geri kalmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise bu duruma bir çare getirmek için öğrencilere tablet dağıtımına başladı. Bu süreçte, öğrencilere 500 bin tablet dağıtıldı. Selçuk, şubat ayında ise 100 bin tabletin dağıtılacağını açıkladı.
100 BİN TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin tablet dağıtımında bundan öncekinde nasıl bir yol izlendiyse aynı şekilde süreci yönetecek. Tablet alacak kişiler için bir başvuru ekranı veya sayfa bulunmuyor. Bu noktada İl Milli Eğitim Müdürlükleri ihtiyaç sahibi öğrencileri tesbit ederek dağıtımları bizzat elden gerçekleştiriyor.
100 BİN YENİ TABLET DAĞITILACAK!
MEB Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. Açıklamasının devamında Ocak ayı bitmeden söz verdikleri gibi 500 bin tabletin dağıtıldığına dikkat çeken Bakan yeni hedeflerinin Şubat ayında 100 bin tabletin daha çocuklara ulaştırmak olduğunu ifade etti.