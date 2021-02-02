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    Uzmanlar uyardı o maskeleri inceledi: Hangi maske virüse karşı etkili? Maskenin kalitesi nasıl anlaşılır?

    Uzmanlar, mutant virüse karşı ‘çift maske’ uyarısı yaptı. ise her yerde satılan o maskeleri mercek altına aldı. Hangi maske virüse karşı etkili? Maskenin kalitesi nasıl anlaşılır? En güvenilir olanın nasıl anlaşılacağını araştırdı. İşte detaylar.

    Maskeyi düşürdük

    Uzmanlar, mutant virüse karşı 'çift maske' uyarısı yaptı. TAKVİM ise her yerde satılan o maskeleri mercek altına aldı. Hangi maske virüse karşı etkili? Maskenin kalitesi nasıl anlaşılır? En güvenilir olanın nasıl anlaşılacağını araştırdı. İşte detaylar.

    FFP1 MASKE
    FFP1 maske, koruma düzeyi Avrupa standartlarına göre en alt seviyede olan maskelerdir. Bu maskeler daha çok solunum yolu rahatsızlığı olan kişilere verilir. Coronavirüs'e karşı zayıf kalmaktadır.

    FFP2 MASKE
    FFP2 maske daha çok kimyasal ve tozlardan koruma sağlar. Coronavirüs'e karşı koruma sağlamaz.

        ÇİFT MASKE UYARISI
        Coronavirüs         kabusu, dünyayı sardı. 2 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Aşıyla birlikte, salgının biteceği umut edilirken bu kez de 'mutasyon' paniği başladı! İngiltere'de mutasyona uğrayan COVİD-19'un 120'den fazla değişik varyantına rastlandı. Yüzde 70 daha çabuk bulaşan mutant virüs, ülkemizde de ortaya çıktı. Uzmanlar, 'çift maske' uyarısı yaptı.

        GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. TUĞÇE HÜRKAL:
        Şu anda vaka sayıları 5-7 bin arasında değişiyor. Son mutasyondan sonra bizde de bulaştırıcılık indeksi arttı. Hastaların klinik semptomlarında ağırlaşma ve yoğun bakım süreçlerini olumsuz etkilenme olabilir. Çift maske önemli.

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMI UZMANI PROF. DR. DERYA UNUTMAZ:
        Covid- 19'un son mutasyonları ile çok daha bulaşıcı hale geldi. Bu nedenle çift maske takılmasını tavsiye ediyorum. Cerrahi maske takıyorsanız özellikle burun kısmını tamamen kapatmak lazım. Bunun üzerine ikinci bir cerrahi maskeyi takabilirsiniz. Üç kat yerine altı katlık bir korunma olmuş olur.

            NASIL KORUYOR?
            Piyasadaki cerrahi maskeler- de Meltblown ve Spunbond kumaşları kullanılıyor. Katmanların Spunbond-Meltblown- Spunbond şeklinde olması gerekiyor.

            Meltown kumaş, kolayca kağıt gibi yırtılır. Eğer yırtmakta zorlanıyorsanız o spunbond kumaştır.
            Spunbond kumaş, yüzde 99'a kadar alerjen ve toz tutucu özelliğe sahiptir. Su ve nemden etkilenmez.


            Meltown kumaş, Spunbond'a göre daha pahalıdır. Bu kumaş, havadaki damlacık yoluyla virüsün bulaşmasını engellediği kanıtlanmıştır. Ancak kumaş maske kadar uzun süre kullanılamaz. İki saat sonra değiştirilmelidir. N95 maskeler virüs geçişini yüzde 95 oranında azaltır.

                İTALYANLAR ARAŞTIRDI: İŞE YARAMIYOR
                İtalya'da bilim adamı Pier Luigi Bartoletti, korkutan açıklamayı yaptı. Cerrahi maskelerin İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüse karşı işe yaramadığını vurguladı.

                "Filtreli FFP2 veya FFP3 tipi maskelerin yeni virüs tipine karşı işe yarayabilir. Virüs daha öldürücü değil ama daha bulaşıcı. Gençleri de son derece etkiliyor" dedi.

                ÜLKE PERTH OLDU
                Covid-19, her kıtaya yayıldı. Avustralya'da ise büyük panik yaşandı. Perth kentinde bir güvenlik görevlisinin testi pozitif çıktı. İki milyonluk şehir karantinaya alındı.

                    BEŞ gün sürecek karantinada, 66 temaslıya test yapılacağı açıklandı. Avustralya'da şu ana kadar 29 bin COVİD-19 vakası görüldü, bine yakın kişi hayatını kaybetti. Ülkede, aşılama ay sonu başlayacak.

                    20 KİŞİ POZİTİF
                    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rus masöz, evlere masaja gitti. 20 kişiye COVİD-19 bulaştırdığı tespit edildi.

                    ÇOK BALLI
                    Mersin'de Adnan Ballı (89), 2 ay önce COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma alındı. Bu süreçte 2 kez solunumu durdu, 1 kez de duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Hastalığı atatan Ballı, "Öbür tarafa gidip geldim. Şimdi iyiyim" açıklaması yaptı.

                        DÜNYADAN HABERİ YOK
                        Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişilik ekip, 1 yılın ardından salgını araştırmak için Çin'e gitti. Dün, hastaneleri inceledi. Çinli yetkililer ekibin halkla iletişim kurmasını istemedi.
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