BAĞIŞIKLIK SİSTEMI UZMANI PROF. DR. DERYA UNUTMAZ:

Covid- 19'un son mutasyonları ile çok daha bulaşıcı hale geldi. Bu nedenle çift maske takılmasını tavsiye ediyorum. Cerrahi maske takıyorsanız özellikle burun kısmını tamamen kapatmak lazım. Bunun üzerine ikinci bir cerrahi maskeyi takabilirsiniz. Üç kat yerine altı katlık bir korunma olmuş olur.