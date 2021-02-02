Uzmanlar, mutant virüse karşı 'çift maske' uyarısı yaptı. TAKVİM ise her yerde satılan o maskeleri mercek altına aldı. Hangi maske virüse karşı etkili? Maskenin kalitesi nasıl anlaşılır? En güvenilir olanın nasıl anlaşılacağını araştırdı. İşte detaylar.
FFP1 MASKE
FFP1 maske, koruma düzeyi Avrupa standartlarına göre en alt seviyede olan maskelerdir. Bu maskeler daha çok solunum yolu rahatsızlığı olan kişilere verilir. Coronavirüs'e karşı zayıf kalmaktadır.
FFP2 MASKE
FFP2 maske daha çok kimyasal ve tozlardan koruma sağlar. Coronavirüs'e karşı koruma sağlamaz.