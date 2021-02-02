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    • 03.02.2021 06:44
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    SON DAKİKA: 'daki 'Boğaziçi' provokasyonunda bir polisin kolu kırıldı!

    Son dakika haberi! 'da, 'ndeki eylemlere destek vermek için bir araya gelen provokatörler polise saldırdı. Bir polis memurunun kolu kırıldı, dört polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek haydutluğa soyunan ve polislere saldıran çok sayıda DHKP-C ve LGBT'li gözaltına alınmıştı.

    DHA
    'Boğaziçi' provokatörleri polise saldırdı!

    'da, 'ndeki eylemlere destek vermek için bir araya gelen provokatörlerle polis arasında çıkan arbedede 1 polis memurunun kolu kırıldı, 4 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.


    69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    İl Emniyet Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla 02.02.2021 günü Kızılay bölgesinde toplanmaya çalışan marjinal grupların Ziya Gökalp Caddesi'ndeki görevli personellerimize fiziki saldırılarda bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinde ısrar etmemeleri üzerine, yapılan müdahale sonucu 69 kişi gözaltına alınmıştır.



    1 POLİSİN KOLU KIRILDI
    Yaya ve araç trafiğini aksaması nedeniyle çevreden geçen vatandaşlar ve eylemciler arasında yer yer fiziki müdahaleye varan tartışmaların da yaşandığı yasa dışı eylem esnasında 1 personelimizin kolu kırılmış, 4 personelimiz de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Şahıslar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüşüyleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde işlem başlatılmıştır"     denildi.

    NE OLMUŞTU
    Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek haydutluğa soyunan ve polislere saldıran çok sayıda DHKP-C ve LGBT'li gözaltına alınmıştı.

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