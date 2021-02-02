Adana'nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Kandilli rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kozan ilçesine bağlı bucak mahallesi olan ve gece saat 03.00 sularında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.





KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.03 05:36:43 38.9713 25.9350 8.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 05:24:42 39.7957 37.4312 11.5 -.- 1.2 -.- TAVSANLI-HAFIK (SIVAS) İlksel

2021.02.03 05:17:39 37.6848 35.6042 8.7 -.- 1.4 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.02.03 04:44:33 37.9467 26.7027 19.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.03 04:30:36 37.8957 27.1633 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 03:57:23 39.0435 41.7927 5.4 -.- 2.1 -.- ALAGUN-(MUS) İlksel

2021.02.03 03:56:50 37.8207 27.0017 10.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.03 03:52:57 45.7952 26.6812 121.3 -.- 2.9 -.- ROMANYA İlksel

2021.02.03 03:12:15 37.4283 35.9662 19.3 -.- 2.1 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2021.02.03 03:00:37 39.1263 36.0003 5.0 -.- 1.5 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.02.03 02:57:40 37.3982 35.9712 16.6 -.- 2.8 -.- CAYGECIT-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.02.03 02:54:27 37.4522 35.8972 8.5 -.- 3.7 3.8 BUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.02.03 02:23:43 37.1743 30.8090 108.9 -.- 2.1 -.- KIRBAS-SERIK (ANTALYA) İlksel