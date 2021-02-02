

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek haydutluğa soyunan ve polislere saldıran çok sayıda DHKP-C ve LGBT'li gözaltına alındı.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı.

Kılıçdaroğlu, devletin polisine alçakça saldıranları 'Evlatları' gibi görerek serbest bırakılmaları için çağrı yaptı.

ALTUN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devletin polisine alçakça saldıran militanlara "evladım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.







BUNLAR MI TÜRKİYE'NİN EVLATLARI!

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Altun, "Bunlar mı "Türkiye'nin evlatları?" Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil" ifadelerini kullandı.



İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;