Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek haydutluğa soyunan ve polislere saldıran çok sayıda DHKP-C ve LGBT'li gözaltına alındı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı.
Kılıçdaroğlu, devletin polisine alçakça saldıranları 'Evlatları' gibi görerek serbest bırakılmaları için çağrı yaptı.
ALTUN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, devletin polisine alçakça saldıran militanlara "evladım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
BUNLAR MI TÜRKİYE'NİN EVLATLARI!
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Altun, "Bunlar mı "Türkiye'nin evlatları?" Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz. Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz. Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil" ifadelerini kullandı.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Bunlar mı "Türkiye'nin evlatları?"— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 2, 2021
Biz, öğrencilerimizi, üniversitelerimizi terörizmden, radikalizmden ve vandalizmden korumak için çırpınıyoruz.
Bu şiddetin arkasındaki kirli şebekeleri de iyi tanıyoruz.
Bilim de, özgürlük de, demokrasi de bizim değerlerimiz, bunların değil! pic.twitter.com/o9eiZes5hY
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye'nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız." açıklamasında bulundu.