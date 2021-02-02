Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.02.2021 08:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 08:52
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Türkiye'den 'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüne sert tepki

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdünün, başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler () kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini bildirdi.

    AA
    Türkiye'den Kosava'nın Kudüs kararına tepki

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüyle ilgili sorulan soruya yazılı yanıt verdi.

    Kosova ile arasında diplomatik ilişkilerin dün imzalanan bir anlaşmayla tesis edildiğini hatırlatan Aksoy, bu çerçevede Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma yönünde taahhütte bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.

    Aksoy, "Kosova'nın söz konusu taahhüdü, başta bu konuda kabul edilmiş BM kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönde atılacak adımın Filistin davasına hizmet etmeyeceği ve iki devletli çözüm vizyonuna zarar vereceği açıktır." ifadesini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye'den Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüne sert tepki