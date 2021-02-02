Adana'da "tefeci" operasyonu kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaparak 91 kişiyi mağdur edip 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.