Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.02.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 08:40
    ABONE OL

    Adana'da "tefeci" operasyonu kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şafak vakti eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu!

    Adana'da 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaparak 91 kişiyi mağdur edip 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Adana'da "tefeci" operasyonu kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı