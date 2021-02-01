İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak 2021 tarihinde bir gazetenin internet sitesinde, "Kardak'ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler" başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.







Söz konusu haberin özetlendiği açıklamada, "Bahse konu haberde özetle; 'Muğla İli Bodrum İlçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun anma töreni için Kardak Kayalıkları'na yanaşmak istediği, 4 Sahil Güvenlik Botunun Kayalıklara 2 mil kala önleme yaparak Yunan Botlarının yaklaşmasına izin vermediği, bölgede yaşanan gerginliğin ardından Yunan Botlarının 2 saat bekledikten sonra geri döndükleri' şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık ama alışkanlığı malesef devam ediyor. https://t.co/HZWjKye0ct — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) February 1, 2021

Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik Bot ları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Söz konusu haberle ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da sosyal medya hesabı üzerinden,ifadelerini kullanarak, haberi yapan gazeteciyi geçmişte defalarca yalanladıklarını bildirdi.