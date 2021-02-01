Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.02.2021 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2021 11:04
    ABONE OL

    Sözcü'nün "’ta 25. yıl gerginliği!" haberi yalan çıktı! İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

    , bölgesinde iki ülke ları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmadığını duyurdu. Sözcü'nün haberiyle ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı da sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık ama alışkanlığı maalesef devam ediyor" ifadelerini kullanarak, haberi yapan gazeteciyi geçmişte defalarca yalanladıklarını bildirdi.

    Sözcü'nün Kardak’ta 25. yıl gerginliği! haberi yalan çıktı!

    , 31 Ocak 2021 tarihinde bir gazetenin internet sitesinde, "Kardak'ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler" başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.



    Söz konusu haberin özetlendiği açıklamada, "Bahse konu haberde özetle; 'Muğla İli Bodrum İlçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun anma töreni için Kardak Kayalıkları'na yanaşmak istediği, 4 Sahil Güvenlik Botunun Kayalıklara 2 mil kala önleme yaparak Yunan Botlarının yaklaşmasına izin vermediği, bölgede yaşanan gerginliğin ardından Yunan Botlarının 2 saat bekledikten sonra geri döndükleri' şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



    bölgesinde iki ülke ları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



    "Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir."



    İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY DA YALANLADI
    Söz konusu haberle ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık ama alışkanlığı maalesef devam ediyor" ifadelerini kullanarak, haberi yapan gazeteciyi geçmişte defalarca yalanladıklarını bildirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sözcü'nün "Kardak’ta 25. yıl gerginliği!" haberi yalan çıktı! İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması