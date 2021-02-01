2021 uzman erbaş alımı mülakat ne zaman? Jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Binlerce adayın başvuru yaptığı 2021 uzman erbaş alımı ilanı için gözler spor mülakatlarına çevrildi. Adaylar spor mülakatlarına giriş yaparak gerekli dereceleri yapmaya çalışacak. Başarılı olan adaylar arasından toplam 5 bin kişi ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınacak.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru sonuçları için henüz bir tarih bilgisi verilmedi. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
ALIM YAPILACAK KADROLAR!
Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları 31 Ocak tarihinde sona erecek. JGK tarafından yapılan açıklamaya göre; 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık gibi birçok pozisyona toplamda 5 bin kişilik alım yapılacağı ifade edilmişti.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
(1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)
(2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4'üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.
(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.
d. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.