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KURAL VE KOŞULLAR

* Kampanya 1 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 15 Şubat 2021 – 13 Haziran 2021 arasında olan biletler için geçerlidir.

* Kampanya Türkiye ve Ercan Havaalanı çıkışlı gidiş dönüş Economy Class uçuşlarda geçerlidir.

* Değişiklik ve iptal durumunda ücret sınıfı kuralları geçerlidir.

* Ücrete havalimanı vergileri, hizmet bedeli ve akaryakıt harçları dahildir.

* Minimum kalış süresi 2 gündür ya da en azından bir Pazar günü gidilen destinasyonda geçirilmelidir.