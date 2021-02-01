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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 12:40
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    • 01.02.2021 12:42
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    'den sudan ucuz bilet kampanyası! a yurt dışına seyahat edin! Balkanlar, Kafkaslar, ...

    'den sudan ucuz bilet kampanyası! tarafından yeni kampanya duyurusu yapıldı. Bu yeni kampanya sayesinde Balkanlar, Kafkaslar ve ’ya gidiş-dönüş her şey dahil dan başlayan fiyatlarla seyahat imkanından yararlanabileceksiniz. Vatandaşlar kampanyayı duyar duymaz araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    THY'den yeni kampanya! 99 dolara yurt dışına çıkın!

    THY basın müşavirliği, İstanbul'dan Kharkiv, Lviv, Zaporijya, Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109 dolar, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine, Kherson'a 119 dolar, Belgrad'a 129 dolar, Podgorica'ya 139 dolar, Kiev'e 159 dolar ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla her şey dahil gidiş dönüş uçuş imkanı sağlandığını duyurdu.

    T.C. vatandaşlarının Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabileceği belirtilen açıklamada, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenlerin, biletlerini 1 Şubat 2021-14 Şubat 2021 tarihleri arasında satın almaları halinde seyahatlerini 11 Şubat 2021-13 Haziran 2021 tarihleri arasında yapabileceği vurgulandı.

    Kampanyayla ilgili bilgilere www.turkishairlines.com adresinden, 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.

        İŞTE 2021 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

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        KURAL VE KOŞULLAR

        * Kampanya 1 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 15 Şubat 2021 – 13 Haziran 2021 arasında olan biletler için geçerlidir.

        * Kampanya Türkiye ve Ercan Havaalanı çıkışlı gidiş dönüş Economy Class uçuşlarda geçerlidir.

        * Değişiklik ve iptal durumunda ücret sınıfı kuralları geçerlidir.

        * Ücrete havalimanı vergileri, hizmet bedeli ve akaryakıt harçları dahildir.

        * Minimum kalış süresi 2 gündür ya da en azından bir Pazar günü gidilen destinasyonda geçirilmelidir.

        * Maksimum kalış süresi 6 ay olmalıdır.

        * Promosyonlu fiyatlar grup rezervasyonları için geçerli değildir.

        * Promosyon bilet fiyatları günlük kur dalgalanmalarına bağlı olarak değişebilir.

        * Promosyon biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

            * İlgili promosyon sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Türk Hava Yolları codeshare seferlerde, Star Alliance partner hava yolları uçuşlarında geçerli değildir.

            * Türk Hava Yolları herhangi bir kural ihlali tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.

            * Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.
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            Haberler Ekonomi THY'den sudan ucuz bilet kampanyası! 99 dolara yurt dışına seyahat edin! Balkanlar, Kafkaslar, Ukrayna...