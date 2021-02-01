Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti. İstanbul'da 348 bin kişiye, Ankara'da 195 bin kişiye aşı yapıldı
KORONAVİRÜS GEÇİRENLER AŞI OLACAK MI?
Koronavirüs aşısına dair en çok merak edilen 36 sorunun yanıtlandığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'na, "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
Sitede, aşının hastalığa karşı ne kadar süre koruyacağı, koronavirüs geçirenler, emzirenler, gebeler ve çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı, yan etki görülmesi halinde neler yapılması gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı.
Sitede bulunan sorulardan bazıları ve cevapları şöyle:
Koronavirüs geçirdim, yine de aşı yaptırmalı mıyım?"Covid-19'u geçirenlerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. Bu koruyuculuk düzeyi kişiyi bir süre daha Kovid-19'a karşı koruyacağından hastalığı geçirmiş kişiler aşı uygulanacak gruplarda değildir."