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    • 01.02.2021 09:37
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    Son dakika: Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı

    Son dakika haberine göre , "25 Ocak-1 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." açıklamasında bulundu.

    Bakanlıktan kısıtlama açıklaması: On binlerce kişi...

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

    Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

    Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam *31 bin 69* kişiye ve 'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

    Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

    Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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