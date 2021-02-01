MEB 500 engelli öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır? Engelli öğretmen alımı başvuru şartları nelerdir?

500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI NASIL YAPILACAK?

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda yapılan açıklamalar doğrultusunda belirtilen şartlar ve süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacak.

"Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan başvurular 1 Şubat 2021 ve 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.