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    • 01.02.2021 09:07
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    şiddeti kaç? Kandilli listesi! nerede oldu?

    Kandilli listesi arama motorlarında sorgulanıyor. şiddeti kaç sorusuna yanıt aranıyor. nerede oldu? AFAD verilerine göre; İzmir'de saat 08.46'da merkez üssü Karaburun olan 5.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    takvim.com.tr
    İzmir deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi! Deprem son dakika nerede oldu?

    İzmir deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi arama motorlarında araştırılıyor. Deprem son dakika nerede oldu sorusuna yanıt aranıyor. Ege Denizi'nde peş peşe gelen depremlerin ardından, AFAD verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde bir deprem meydana geldi.

    İZMİR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

    AFAD; İzmir'de saat 08.46'da merkez üssü Karaburun olan 5.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.02.01 08:46:52 38.9557 26.0578 14.0 -.- 4.9 4.9 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.01 08:20:11 38.9592 25.9840 10.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.01 08:03:23 38.9747 26.0502 9.0 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.01 07:40:50 36.3300 27.9383 14.3 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

    2021.02.01 04:45:21 38.9633 26.0665 4.7 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel
    2021.02.01 02:53:47 38.9848 26.0467 14.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.01 02:26:43 37.8200 27.3497 1.7 -.- 1.6 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel


    2021.02.01 01:20:53 35.2493 26.3210 7.1 -.- 3.3 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
    2021.02.01 01:02:19 38.9777 26.0765 3.9 -.- 3.0 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.02.01 00:49:20 37.9057 26.5037 7.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.02.01 00:42:27 38.9990 26.0498 9.0 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel

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    Haberler Güncel İzmir deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi! Deprem son dakika nerede oldu?