İzmir deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi! Deprem son dakika nerede oldu?

İzmir deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi arama motorlarında araştırılıyor. Deprem son dakika nerede oldu sorusuna yanıt aranıyor. Ege Denizi'nde peş peşe gelen depremlerin ardından, AFAD verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde bir deprem meydana geldi.