Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada kaçak hastanenin faaliyet yürüttüğü bilgisini alan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrole gitti. Yapılan kontrollerde hastanenin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.
Hastanede bulunan yaklaşık 15 çalışan ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 katlı binada laboratuvar, göz muayene odası, doğumhane, ecza dolabı ve tıbbi cihazlar tespit edildi. Hastanedeki tıbbi cihazlara Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koyarken, ilaçlar da imha edilmek üzere toplandı.
HASTANE MÜDÜRÜNÜN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
İddiaya göre hastanenin müdürü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin binaya geldiğini öğrenince kaçtı. Kaçmak için binanın yangın merdivenini kullanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen müdürü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.