Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.02.2021 09:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2021 09:56
    ABONE OL

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : üretimimiz 22 milyon varili aştı

    haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , üretiminin 2020'de 22 milyon varili aştığını duyurdu. Bakan Dönmez, "Türkiye’yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

    Enerjinin merkezi Türkiye! 22 milyon varili aştı

    Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Petrol üretimimiz 22 milyon varili aştı