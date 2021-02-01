Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi. Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız" dedi.

2020'de enerjinin her alanında attığımız adımlar petrol üretiminde de hız kesmedi.



Petrol üretimimiz 2020'de, bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. 🛢



Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacağız. ⚡️⚙️ pic.twitter.com/2zV7WgVTJI — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 1, 2021