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    • 01.02.2021 10:24
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    Instagram'ı tahtından edecek uygulama: ! | ? Nasıl üye olunur? Clubhouse davetiye kodu nasıl alınır?

    Son zamanlarda sosyal medyada '' isimli uygulama popüler oldu. 2020 yılında kullanıma sunulan ve bir sosyal medya uygulaması olan Clubhouse, alışık olduğumuz diğer uygulamalardan biraz farklı. Üstüne para koysanız dahi bu uygulamaya davetiyesiz girilmiyor. Kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabilme imkanına sahip olabiliyor. Peki, ? Nasıl kullanılıyor, nereden indiriliyor? Clubhouse’a nasıl üye olunur, davetiye zorunlu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Clubhouse nedir? Nasıl üye olunur?

    Clubhouse uygulaması, 2020'de Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur.

    Facebook ve Instagram'dan farklı olarak video ve fotoğraf paylaşımı yapılmayan Clubhouse uygulamasında, kullanıcılar ilgilerini çeken konularda sohbet odalarına dahil olup sesli etkileşim yoluyla tartışmalara katılabiliyor. Bekleme listesine girmeden uygulamaya üye olmak için, uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart.

    Popülerliği günden güne artan uygulama, 21 Ocak 2021'de bir milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

    CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

    Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

    Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

    Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

    Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

    CLUBHOUSE'A NASIL ÜYE OLUNUR?

    Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor. Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

    Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

        CLUBHOUSE DAVETİYE KODU GEREKLİ

        Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor.

        CLUBHOUSE DAVETİYE KODU NASIL ALINIR?

        Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

        CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

        Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap eden ve halen geliştirilmesi devam eden bir mobil uygulama ve şu sıralar oldukça popüler. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için geliştiriciler Android versiyonu üzerinde halen çalışıyor, ancak Play Store'da henüz resmi uygulama bulunmuyor.

        CLUBHOUSE'UN SAHİBİ KİM?

        Clubhouse Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration tarafından geliştirilmiştir. Uygulama Nisan 2020'de gün yüzüne çıksa da Aralık 2020 itibarıyla uygulama yaygınlaştı ve 600 bin kayıtlı kullanıcı yer aldı. Günümüzde kayıtlı kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor. Paul Davison ve Rohan Seth'in kurduğu Alpha Exploration'ın ürünü Clubhouse'daki etkinlikler, bir süredir Twitter paylaşımlarında yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaya başladı. Karantina saatlerinde, kullanıcılar Clubhouse'da bir araya geliyor ve birbirinden farklı konuları birlikte değerlendiriyor.

            INSTAGRAM MI ? CLUBHOUSE MU? İŞTE CEVABI!

            Clubhouse 7 ay öncesine kadar yalnızca 1500 üyeye sahipti. Bu sayıyı yakın zamanda haftalık 2 milyon aktif kullanıcıya taşıyan sosyal ağ, Android sürümünün de açılmasıyla Instagram'ı geçebilir. Özellikle Instagram'daki canlı yayınlar ve diğer özelliklerle karşılaştıracak olursak; Clubhouse, iki kişiden daha fazla konuk alma, ses kapatabilme ve sesli soru alabilme özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca yayın yapmak için kamera açmaya gerek olmaması, etkileşimi ve içerik sayısını artıran faktörlerden biri.

            Öte yandan Instagram yayınlarında gördüğümüz "yorumların ve kalplerin" kendini ekranda göstermesi, Clubhouse'ta yok. Bu da etkileşim anlamında Clubhouse'un hareket alanını daraltıyor. Yine de Clubhouse kullanıcıları buna da çare bulmuş olabilir. Mikrofon açıp kapatarak alkış yapan kullanıcılar, aranan etkileşim unsurunu konuşmalara ekliyor.
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            Haberler Güncel Instagram'ı tahtından edecek uygulama: Clubhouse! | Clubhouse nedir? Nasıl üye olunur? Clubhouse davetiye kodu nasıl alınır?