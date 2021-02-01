INSTAGRAM MI ? CLUBHOUSE MU? İŞTE CEVABI!

Clubhouse 7 ay öncesine kadar yalnızca 1500 üyeye sahipti. Bu sayıyı yakın zamanda haftalık 2 milyon aktif kullanıcıya taşıyan sosyal ağ, Android sürümünün de açılmasıyla Instagram'ı geçebilir. Özellikle Instagram'daki canlı yayınlar ve diğer özelliklerle karşılaştıracak olursak; Clubhouse, iki kişiden daha fazla konuk alma, ses kapatabilme ve sesli soru alabilme özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca yayın yapmak için kamera açmaya gerek olmaması, etkileşimi ve içerik sayısını artıran faktörlerden biri.

Öte yandan Instagram yayınlarında gördüğümüz "yorumların ve kalplerin" kendini ekranda göstermesi, Clubhouse'ta yok. Bu da etkileşim anlamında Clubhouse'un hareket alanını daraltıyor. Yine de Clubhouse kullanıcıları buna da çare bulmuş olabilir. Mikrofon açıp kapatarak alkış yapan kullanıcılar, aranan etkileşim unsurunu konuşmalara ekliyor.