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    • Ekonomi
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    • 29.01.2021 10:31
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : 2020'de 'e 5,8 milyon ton maden ı yaptık

    haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , " pazarı en çok maden ı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de 'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık." açıklamasında bulundu.

    Çin'e rekor ihracat! Bakan Dönmez duyurdu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve 'e gidecek lerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine katıldı.

    ÇİN'E YAPILAN İHRACAT
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık." açıklamasında bulundu.

    Bakan Dönmez, "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık