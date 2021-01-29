Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine katıldı.



ÇİN'E YAPILAN İHRACAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor. 2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık." açıklamasında bulundu.



Bakan Dönmez, "(Çin'e) Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" dedi.

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