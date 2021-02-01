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    • 01.02.2021 22:32
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    Son dakika: Provokatörlerden ’ne işgal girişimi

    Gelen son dakika haberine göre, 'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yaparak polise saldıran provokatörler an itibariyle rektörlük binasını ablukaya aldılar.

    Provokatörlerden Boğaziçi Üniversitesi’ne işgal girişimi

    Son dakika haberi... tarafından Pandemi nedeniyle toplu yürüyüş ve toplanmayı yasaklamasına rağmen etrafında toplanan eylemci grup, rektör 'nun Rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulunuyor.

    Boğaziçi Üniversitesi'ni ablukaya alan bir provokatör, "Arkadaşlar rektörlüğün 3 tane kapısı var. Üçünde de 30'ar kişi 40'ar kişi bekliyoruz. Bu bir kapısıydı. Aşağıdaki kapısıydı. Şimdi Güney meydanda bir tane daha kapısı var." dediği anları yayınladı.

    Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, devlet aleyhine de sloganlar atıyor.

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    İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama yaptı.

    LUTİLER ÖĞRETİM ÜYELERİ MÜDAHALE SONUCU DAĞITILDI

    Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİNDE LUTİLERİN VANDALLIĞI

    Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlerde bugün LGBTİ derneklerin vandallığı yaşandı.

    LGBTİ gruplar ve bir takım öğretim üyelerinin arasında bulunduğu eylemciler Rektörlük binasını abluka altına aldı. Rektör Melih Bulu'nun odasına girmek isteyen gruba üniversitenin özel güvenlikleri müdahale etti.

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