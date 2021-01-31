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    • 31.01.2021 06:58
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    Son dakika: Şarjdaki telefon hayatlarını kararttı: 'da anne yangından kızı ise pencereden atlayarak yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi... 'da şarjda bırakılan bir cep telefonu bir ailenin geleceğini ellerinden aldı. Gece yarısı telefonun alev almasının sonucunda apartman dairesi bir anda alevler içinde kaldı. Evde bulunan anne yangından etkilenerek, kızı ise korkup pencereden atlayarak yaşamını yitirdi.

    Şarjdaki telefon hayatlarını kararttı

    Son dakika haberi... Konya'da şarjda bırakılan bir cep telefonu bir ailenin geleceğini ellerinden aldı. Gece yarısı telefonun alev almasının sonucunda apartman dairesi bir anda alevler içinde kaldı.

    Yangın, önceki gece saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede meydana geldi.

    Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Sevim Kayhan, kızıyla birlikte 3 ay önce yangının çıktığı daireye taşındı.

        Gece saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında alevlerden kaçmak için pencereye çıkan küçük Melek, kol, bacak ve saçında oluşan yanıklar nedeniyle daha fazla acıya dayanamayarak kendisini pencereden aşağıya bıraktı. Ambulansa alınan küçük Melek'in yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği tespit edildi.

        ŞARJDAKİ TELEFON GELECEKLERİNİ ÇALDI


            Alevleri söndüren ekipler içeriye girdiklerinde anne Sevim Kayhan'ın yanmış cesedi ile karşılaştı. Evde çalışma yapan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri ilk belirlemelere göre yangına şarjda bulunan cep telefonunun neden olduğunu belirledi.

            Sevim Kayhan, geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'da görev yaptığı hastaneden tayin isteyerek 3 ay önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'te göreve başladı. Kayhan'ın kızını da anaokuluna yazdırdığı belirtildi.

            Kayhan'ın kısa süre önce de arkadaşlarına, "Kızımla birlikte yeni bir hayata başlayacağım. Güzel günler bizi bekliyor" dediği öğrenildi. Anne ve minik kızı yapılan otopsinin ardından dün Akşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Yayla Mahallesi'ndeki cenaze namazına İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da katıldı.

                KORKUP PENCEREDEN ATLADI
                Olaya ilişkin konuşan bir görgü tanığının ifadesi herkesi duygulandırdı. Görgü tanığı Hüseyin Çal, "Sesler üzerine aşağıya indim. Çocuğun bulunduğu odadan duman çıkıyordu. Çocuk penceredeydi. Çocuk sonra ayaklarını dışarı doğru çıkardı.

                Karşıdaki komşumuz da, 'Dur, atlama, bekle. Seni kurtaracağız geliyorlar' dedi. Çocuk daha sonra kendisini aşağıya bıraktı. Önce tenteye çarptı sonra da iki metre önüme düştü. Ambulans geldi. Hemşire çocuğa müdahale etmek istedi ancak yukarıdan üzerimize alevler düşüyordu.

                Ben de 'müdahale edebilsin' diye üzerlerine siper oldum. Maalesef öldüğünü söylediler. Sonra eve baktıklarında annesinin de öldüğü tespit edildi" ifadelerini kullandı. Binanın altında dükkanı bulunan Turgay Reisoğlu ise "Komşuluğu çok iyiydi. Evi 3 ay önce satın almıştı" dedi.
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