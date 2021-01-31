Son dakika haberi... Konya'da şarjda bırakılan bir cep telefonu bir ailenin geleceğini ellerinden aldı. Gece yarısı telefonun alev almasının sonucunda apartman dairesi bir anda alevler içinde kaldı.
Yangın, önceki gece saat 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede meydana geldi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Sevim Kayhan, kızıyla birlikte 3 ay önce yangının çıktığı daireye taşındı.