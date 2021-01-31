Karşıdaki komşumuz da, 'Dur, atlama, bekle. Seni kurtaracağız geliyorlar' dedi. Çocuk daha sonra kendisini aşağıya bıraktı. Önce tenteye çarptı sonra da iki metre önüme düştü. Ambulans geldi. Hemşire çocuğa müdahale etmek istedi ancak yukarıdan üzerimize alevler düşüyordu.