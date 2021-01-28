ŞENOCAK: "İBB'NİN DEPREM BÜTÇESİNDE YÜZDE 65 KESİNTİ YAPTI"

CHP'nin hiçbir zaman millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadığını vurgulayan Şenocak, "İstanbul, deprem fay hattında bulunan bir şehir. Bu nedenle şehrimize kentsel dönüşüm faaliyetleri büyük önem taşıyor. Ancak bunun için de İBB'nin yeterli bütçe ayırması gerek. Seçim zamanı kentsel dönüşüm konusunda büyük sözler veren CHP'li İBB Başkanı, 2020 yılı bütçesinde en büyük kesintiyi yüzde 65 oranında deprem bütçesinde yaptı. AK Parti döneminde 1 milyar 012 milyon TL olan deprem bütçesini 347 milyon TL'ye düşürdü. Bu CHP zihniyetinin, hiçbir zaman millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadı." diye konuştu.