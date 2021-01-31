Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor. 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi.