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    Cani eşi tarafından haşlanan hüngür hüngür ağladı: Küçük kızı tarafından unutuldu

    Cani eşi tarafından haşlanan , uzun süre hastanede kalınca minik kızı tarafından unutuldu. Yavrusu Eylül kendisine “Abla” deyince gözyaşlarına boğuldu. Tutuklanan koca, "Ben cani değilim" diye kendini savundu.

    Bir eylül dramı

    Konya'da sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Ali Ay'ın (28), 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte üzerlerine sıcak su dökerek haşladığı Rukiye Ay (23), yaşadığı dramı anlattı:

    "Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle beni unutmuş. Bana 'abla' diyor.

    Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor. 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi.

        Kızları Eylül'ü dünyaya getirdikten sonra lohusalık döneminde dayak yediğini öne süren Ay, "Çocuğum 1 aylıktı. Beni dövdü. Çocuğumu almakla tehdit etti. Çocuğumun gözü önünde sürekli bana vurdu" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel Cani eşi tarafından haşlanan Rukiye Ay hüngür hüngür ağladı: Küçük kızı tarafından unutuldu