İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 30 Ocak İstanbul barajlarında son durum!

30 Ocak İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul barajlarında su seviyelerinin düşmesi ve kuraklık tehlikesinin başlamasının ardından İstanbul barajlarındaki doluluk oranı da açıklandı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?
İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Ocak ayındaki artış 19 puanı geçti.
İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. 8 Ocak günü yüzde 19 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38 seviyesine çıktı.
İstanbul'un en önemli barajı Alibeyköy'de ise sular Moğlova Kemerinden yüzlerce metre çekilmişti. Son çekilen görüntüde ile suların kemere yaklaştığı görüldü.
Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı.
8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 38.29 seviyesine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul'da hafta sonun yağmurlu geçmesi bekleniyor. Düşen yağmurlar ile barajların doluluk oranın daha artması bekleniyor.