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    • 24.01.2021 10:23
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    ! duyurdu: Taciz ateşi açan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

    haberine göre , Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e taciz ateşi açan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe

    , Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e taciz ateşi açan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    İşte MSB'den yapılan o açıklama
    Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB duyurdu: Taciz ateşi açan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi