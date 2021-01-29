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    • 29.01.2021 20:50
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    Son dakika: Sağlık Bakanı : 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

    Sağlık Bakanı , "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. ’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde varyantı görüldü" açıklamasında bulundu.

    17 ilde mutasyonlu virüs

    Sağlık Bakanı , "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. 'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde varyantı görüldü" açıklamasında bulundu.

    MUTASYONLU VİRÜS VE AŞI
    Koca, "Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir." dedi.




    KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN
    Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 128 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildi