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    • 29.01.2021 22:23
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    Son dakika: Korsan saldırısına uğrayan geminin 3 mürettebatı 'ye dönüyor

    23 Ocak'ta açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart gemisinden kurtulan 3 mürettebat 'ye dönüyor. Türkiye’nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı.


    'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı.

    Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı. Liberya Bayrağı TR Ofisi Bölge Müdürü Erhan Esinduy da ekipteydi.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU MÜJDEYİ VERMİŞTİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu korsanlar tarafından kaçırılan Türk denizcilerle ilgili de yeni gelişmeyi duyurmuştu.

    Bakan Çavuşoğlu, "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan şirketle temasa geçti, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik. 4. kaptan ve 2 vatandaşımız bugün dönecek. Gabon yetkililerine ve cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz, kendi uçağını tesis etti." dedi.

    NE OLMUŞTU?
    ülkesi açıklarında Gine Körfezi'nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin merkezli şirketine ait olduğu ve Nijerya'nın kentinden 'nın kentine seyir halinde olduğu ifade edilmişti. Gemideki mürettebatın 15'i kaçırılmış, Azerbaycan asıllı bir gemici ise öldürülmüştü.

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    Haberler Güncel Son dakika: Korsan saldırısına uğrayan geminin 3 mürettebatı Türkiye'ye dönüyor