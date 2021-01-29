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    • 29.01.2021 09:52
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    sorusu yanıt buldu! Okullarda başlayacak?

    Milyonlarca öğrenci ve veli sorusuna cevap arıyor. Okullarda başlayacak sorusu gündemde yer alıyor. Yaklaşık 1 yıldır okullarda yüz yüze eğitim tam olarak yapılmıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Okullar ne zaman açılacak sorusuna veliler ve öğrenciler yanıt arıyor. Yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak konusu! 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2. dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak. Yeni dönemde okullarda eğitimin yüz yüze olup olmayacağı yönünde sık sık yeni iddialar ortaya atılıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan ise yeni bir tavsiye kararı geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tarih açıklaması yaptı.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.

    İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

    15 MART VURGUSU

    Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

        AŞILANMA SÜRECİ

        Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.

        'HENÜZ ERKEN'

        Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.
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