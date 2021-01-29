Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusuna veliler ve öğrenciler yanıt arıyor. Yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak konusu! 2020-2021 eğitim öğretim yılında 2. dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak. Yeni dönemde okullarda eğitimin yüz yüze olup olmayacağı yönünde sık sık yeni iddialar ortaya atılıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan ise yeni bir tavsiye kararı geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tarih açıklaması yaptı.