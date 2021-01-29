Diğer taraftan barajların genel doluluk oranın yükselmesi ile bir ezber de bozuldu. Daha önce son 10 yılın en düşük seviyesi olarak duyurulan oranlar son 7 yıl olarak güncellendi. Son on 10 yıllık doluluk oranında ise en düşük doluluk oranı 28 Ocak 2014 tarihinde yüzde 32.55 olarak gerçekleşti.