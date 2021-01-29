İmza attığı skandallarla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanları koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Nişantaşı'ndaki ünlü bir restoranda yemek yedi.
KAFTANCIOĞLU 'ÖZEL TOPLANTI' DEDİ
Kaftancıoğlu, dün akşam CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Nişantaşı'nda bulunan ünlü restoranda bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoran çıkışında gazetecilerin sorularına Kaftancıoğlu, "Özel bir mekanda belediye başkanlarımızla özel toplantı yaptık" dedi.
CEZAYI YEDİLER
Kaftancıoğlu'nun 'özel mekan' dediği yer restoran çıkınca polis tarafından cezai işlem uygulanması için evrakları Şişli Kaymakamlığı'na gönderildi. Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: