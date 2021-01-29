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    • 29.01.2021 17:59
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    Koronavirüs yasaklarını ihlal eden İstanbul İl Başkanı ve CHP'li belediye başkanlarına ceza!

    Son dakika haberi... İmza attığı skandallarla gündemden düşmeyen İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanları koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen 'ndaki ünlü bir restoranda yemek yedi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Şişi Kaymakamlığı tarafından yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulandı.

    AJANSLAR
    Canan cezayı yedi

    İmza attığı skandallarla gündemden düşmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanları koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Nişantaşı'ndaki ünlü bir restoranda yemek yedi.

    KAFTANCIOĞLU 'ÖZEL TOPLANTI' DEDİ
    Kaftancıoğlu, dün akşam CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Nişantaşı'nda bulunan ünlü restoranda bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoran çıkışında gazetecilerin sorularına Kaftancıoğlu, "Özel bir mekanda belediye başkanlarımızla özel toplantı yaptık" dedi.

    CEZAYI YEDİLER
    Kaftancıoğlu'nun 'özel mekan' dediği yer restoran çıkınca polis tarafından cezai işlem uygulanması için evrakları Şişli Kaymakamlığı'na gönderildi. Şişli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

        "Bazı basın ve yayın organlarında CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul edilmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntü yer almıştır. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda konu olan içeriği itibariyle Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 28.01.2021 tarihinde Nişantaşı'nda bulunan bir restoranda çekildiği tespit edilmiş; yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan işyeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 TL idari yaptırım uygulanmıştır"

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