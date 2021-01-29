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    • 29.01.2021 17:32
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    'da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı!

    'da İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, 'nde yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Antalya'da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı!

    'nın ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

    İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, 'nde yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

    Kadınların iyi iş imkanı, çok para kazanma ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması vaadiyle getirildiği ancak borçlandırılıp fuhşa zorlandıkları tespit edildi.

    Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Öte yandan, 12 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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