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    • 29.01.2021 10:29
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    İstanbul İl Başkanı koronavirüs yasaklarını deldi! Kapalı olması gereken restoranda toplantı!

    Skandallar kraliçesi olarak bilinen ve son günlerde partideki tacizlerin üstünü örtme görevini üstlenen İstanbul İl Başkanı koronavirüs yasağını deldi. Kaftancıoğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanları yasak olmasına rağmen 'ndaki ünlü restoranda yemek yedi. Kaftancıoğlu mekanın sadece restoran olmadığını iddia ederken, polis firmaya ceza yazdı. Kaftancıoğlu, kameraları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    Kapalı olması gereken restoranda toplantı!

    Skandal açıklamalarıyla sık sık 'nin gündemine gelen İstanbul İl Başkanı , belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

    Kaftancıoğlu'nun belediye başkanlarıyla buluşmak için belirlediği adres, kapalı olması gerek bir mekandı.

    Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri nedeniyle restoranlar kapalı.

    RESTORAN DEĞİL OFİS YALANI
    Gizli toplantıdan çıkınca kapıda kameraları karşısında gören Canan Kaftancıoğlu büyük bir şaşkınlık yaşadı ve "Sizin neden bu kadar ilginizi çekti." dedi.

    Mekanın restoran değil ofis olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Önemli bir toplantı için ön değerlendirme yaptık" dedi.

    Canan Kaftancıoğlu'nun böyle bir toplantı için neden İl Başkanlığı binası varken 'nda özel bir restoranı seçtiği merak konusu oldu.

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    Haberler Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu koronavirüs yasaklarını deldi! Kapalı olması gereken restoranda toplantı!