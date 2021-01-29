Skandal açıklamalarıyla sık sık Türkiye'nin gündemine gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kaftancıoğlu'nun belediye başkanlarıyla buluşmak için belirlediği adres, kapalı olması gerek bir mekandı.

Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri nedeniyle restoranlar kapalı.

RESTORAN DEĞİL OFİS YALANI

Gizli toplantıdan çıkınca kapıda kameraları karşısında gören Canan Kaftancıoğlu büyük bir şaşkınlık yaşadı ve "Sizin neden bu kadar ilginizi çekti." dedi.

Mekanın restoran değil ofis olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Önemli bir toplantı için ön değerlendirme yaptık" dedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun böyle bir toplantı için neden İl Başkanlığı binası varken Nişantaşı'nda özel bir restoranı seçtiği merak konusu oldu.