"BİR GENERAL VE 38 PERSONEL GÖREV YAPACAK"

Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı Ortak Merkez'in bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu Ortak Merkez'in çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz.

Bir millet, iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez tamamlandı, yarın faaliyetlerine başlayacak." dedi.https://t.co/2cYq4SooOY pic.twitter.com/ef29i2Osem — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2021