



3 BİN METREKARE SET ALANI KURULDU

Film ekibinin 4 ay önce Antalya'ya gelip Expo alanında inceleme ve proje çalışmasına başladığı 'Five Eyes' filmi için, iç mekan bahçesine 3 bin metrekare set alanı kuruldu, bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağı ile ilgili çekim için uçak seti oluşturuldu. Film çekimleri için 5 bin kişilik Expo Kongre Merkezi, havalimanı terminal binası şekline çevrildi ve kule dekoru verildi. Çekimlerde 101 metre, toplamda 114 metre yüksekliğindeki Expo kulesi de kullanılıyor. Ayrıca boş tutulan Expo Göleti de film ekibi için tekrar dolduruldu. Çekim ekibinin, Expo Antalya alanındaki çekimleri 3 haftada tamamlanması ve mart ayında film setinin sökülmesi planlanıyor.