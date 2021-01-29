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    • 29.01.2021 09:10
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    'ta etkili oldu! 385 köy yolu ulaşıma kapandı

    'ta etkili olan nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. İl genelinde 385 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirilirken, ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    O ilde 385 köy yolu ulaşıma kapandı

    'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan ulaşımı aksatıyor.

    İlde kar nedeniyle 385 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü. Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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    Haberler Güncel Sivas'ta kar yağışı etkili oldu! 385 köy yolu ulaşıma kapandı