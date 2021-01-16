Jason Statham'a hayranlığıyla bilinen Ezgi Mola, Hollywood yıldızının Türkiye'ye geleceğini duyunca olanlar oldu.
Sempatik oyuncu, "Geleceğinden tabii ki haberim vardı. Konuştuk zaten biz" açıklaması yaparak herkesi kahkahaya boğdu.
Holllywood yıldızı Jason Statham'ın Türkiye'ye geleceği haberi, kuşkusuz en çok Ezgi Mola'yı heyecanlandırdı.
Dünyaca ünlü aktöre hayranlığıyla bilinen Mola, dün Instagram hesabından şu esprili açıklamayı yaptı: "Geleceğinden tabii ki haberim vardı. Konuştuk zaten biz."
Mola'nın paylaşımı, herkesi kahkahaya boğdu.
Daha önce de sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın yerine Jason Statham'ın görüntüsünü koyan Ezgi Mola'nın son paylaşımı da "Aman Mustafa duymasın" esprileri yaptırdı.