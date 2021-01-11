Antalya'nın Aksu ilçesinde 1.8 milyar TL kaynak aktarılarak Türkiye'nin ilk EXPO alanı olarak inşa edilen, organizasyondan sonra ise nasıl değerlendirileceği uzun süre tartışılan 121 dönümlük dev sergi alanı film platosuna dönüşüyor. Bu alandaki ilk adım da Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi Five Eyes'la atılıyor.