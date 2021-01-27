İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş devam ediyor.
İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 34,22'ye yükseldi. Baraj doluluğu böylece Ekim 2020 dönemindeki rakamları aştı.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönemdeki artış 15 puanı buldu.
İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oluyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.
Bu yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı yapması bekleniyor.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
21 Ocak: Yüzde 31,04
22 Ocak: Yüzde 31,39