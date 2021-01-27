İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.



Bu yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı yapması bekleniyor.