Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.01.2021 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2021 11:49
    ABONE OL

    'da baraj doluluk oranında son durum ne? Yağışlar ni yükseltti mi? İşte son 15 yılın oranları

    Son haftalarda etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranına da yansıdı. 'da baraj doluluk oranı yüzde 34,22'ye yükseldi. Bu ay barajlardaki artış 15 puanı buldu. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,59, Terkos'ta yüzde 34,83, Sazlıdere'de yüzde 13,73, Alibey'de yüzde 44,21, 'de yüzde 34,38, Ömerli'de yüzde 37,04, Darlık'ta yüzde 51,57, Elmalı'da yüzde 38,58 Kazandere'de yüzde 36,14 ve Pabuçdere'de yüzde 10,87 olarak kaydedildi. Öte yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. , Büyükçekmece ve 'de yağış etkili oluyor.

    İstanbul susuz kalacak mı?

    İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş devam ediyor.

    İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 34,22'ye yükseldi. Baraj doluluğu böylece Ekim 2020 dönemindeki rakamları aştı.



    Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönemdeki artış 15 puanı buldu.

    İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI
    İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oluyor.
    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oluyor.

    Bu yağışların baraj doluluk oranına olumlu katkı yapması bekleniyor.



    GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
    21 Ocak: Yüzde 31,04

    22 Ocak: Yüzde 31,39



        23 Ocak: Yüzde 31,89

        24 Ocak: Yüzde 32,38

        25 Ocak: Yüzde 32,78



        26 Ocak: Yüzde 33,37

        27 Ocak: Yüzde 34,22

        HANGİ BARAJDA DON DURUM NE?
        Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,59, Terkos'ta yüzde 34,83, Sazlıdere'de yüzde 13,73, Alibey'de yüzde 44,21, Büyükçekmece'de yüzde 34,38, Ömerli'de yüzde 37,04, Darlık'ta yüzde 51,57, Elmalı'da yüzde 38,58 Kazandere'de yüzde 36,14 ve Pabuçdere'de yüzde 10,87 olarak kaydedildi.

        SON 15 YILIN ORANLARI
        Barajlardaki doluluk oranı, 27 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 65,80, 2013'te yüzde 74,17, 2014'te yüzde 32,66, 2015'te yüzde 85,13, 2016'da yüzde 73,80, 2017'de yüzde 84,63, 2018'de yüzde 73,39, 2019'da 90,69, 2020'de yüzde 55,25, 2021'de ise yüzde 34,22 olarak gerçekleşti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel İstanbul'da baraj doluluk oranında son durum ne? Yağışlar su seviyesini yükseltti mi? İşte son 15 yılın oranları