CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi adına Yürütme Kurulu olarak yapılan açıklamadan dikkat çeken başlıklar şöyle:
KILIÇDAROĞLU'NA TEK ADAM TEPKİSİ
12 Eylül askeri darbe yönetiminin anayasa ve kanunlarla siyasi parti lider ve yönetimlerine tanıdığı anti demokratik yetkilerin 40 yıldır korunması, demokratikleşmemizin, kalkınmamızın önündeki en büyük engeldir. Uygulamalar, 12 Eylül yasalarının gerisine düşmüştür. İktidarı tek adam yönetimiyle suçlayarak ülkeye demokrasiyi getireceğini söyleyen ana muhalefet partisi, kendi içinde demokrasiyi yok etmiştir.
"GEREKSİZ POLEMİKLERLE GÜNDEM DOLDURULMAKTADIR"
Yaşamakta olduğumuz sorunların aşılmasını, demokratikleşmesini sağlayacak proje üretme görevi Türkiye'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)ne düşmektedir. Ancak sürekli içerikten yoksun açıklamalarla sorunların tartışılmasını önlemekte, gereksiz polemiklerle gündem doldurulmaktadır.
CHP İLKELERİNDEN KOPTU
Kendisini ve partiyi "Yeni" olarak tanımlayan bugünkü yönetim CHP'ni tarihi misyonundan, ilkelerinden uzaklaştırmıştır. İlkelerinden koparılan CHP, Türkiye için de kayıplara neden olmuştur.
Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur.
"Yurtta barış, dünyada barış" sloganıyla özdeşleşen CHP, dış sorunları, tam bağımsızlığı kırmızı çizgisi olarak görmüştür. Yeni yönetime kadar Kıbrıs, Ege, deniz, kara, hava gibi milli güvenliğimizi ilgilendiren sorunlarda tavizci bir duruş sergilenmemiştir.