Bakan Selçuk duyurdu: Bizim kızlar matematikte dünya ortalamalarını altüst etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019'da 8'inci sınıftaki kız öğrencilerin matematik puan farklarına ilişkin grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar :) Gözlerinizden öpüyorum çocuklar. pic.twitter.com/ffiahlGDEO— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 29, 2021
Bakan Selçuk mesajında, "Dünya genelinde kız öğrenciler matematik başarısında genellikle erkek öğrencilerin gerisindedir. Türkiye'de ise durum tam aksine. Dünya ortalamalarını altüst eden bizim kızlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar" ifadelerini kullandı.
Türkiye Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 'da bu yıl ilk kez sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktanın, yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştı.
Bakan Selçuk "Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak" açıklamasını yapmıştı.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Okulumu çok özledim' diyen kuzularıma artık 'çok haklısın' demek istemiyorum. Onların eğitim hakkını layıkıyla teslim etmek istiyorum. Her bir vatandaşımızın temizlik, maske ve mesafede göstereceği hassasiyetin ölçüsü okullarımızın açılış takvimine yansıyacak, emin olun" ifadelerini kullandı.