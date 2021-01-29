Bakan Selçuk duyurdu: Bizim kızlar matematikte dünya ortalamalarını altüst etti



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin son günü olan 15 Şubat tarihi için plan yaptıklarını açıklamıştı. Okullar ara tatilin de eklenmesi ile 3 haftalık sömestr tatiline geçen hafta girdi. Okulların kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim ile başlaması bekleniyor. Uzaktan eğitim de devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluşmuştu.