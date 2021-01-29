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    merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı verdi.

    AJANSLAR
    Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu!

    Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmış veya ihraç edilmiş 66 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.



    ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 17 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 22 askeri öğrenci ile 2 'mahrem imam' olan toplam 66 şüphelinin Ankara merkezli 25 ilde 29.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.



    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir"     denildi.

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