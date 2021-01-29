eni askerlik düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından askerlik süresinin değişip değişmediğine ilişkin araştırma yapılıyor. Teklifle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personellerin özlük hakları iyileştirildi. Askerlik süresi, vatani görevini yapacak birçok kişi tarafından araştırılıyor. 'Askerlik kaç ay, uzadı mı?' soruları yanıt arıyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda ise yeni askerlik düzenlemesini içeren kanun teklifi kabul edildi. Vatandaşlar vatani görevini ne kadar sürede yapacaklarını merak ediyorlar. TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 2021 askerlik ne kadar oldu?
ASKERLİK 18 AY OLDU MU?
Milyonlarca gencin askerlik hizmetini ilgilendiren kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri ile askerlik süresinin değişip değişmediği aratılmaya başladı. Ancak askerlik süresi uzatılmadı veya 18 ay olmadı. Askerlik hizmet süresi er ve erbaşlar için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için de 12 ay olacak şekilde karar verildi. Aynı zamanda askerlik hizmeti, er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirilecek.
YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ KANUN TEKLİFİ
TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yapılan değişikliklere göre:
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.
Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.
Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.