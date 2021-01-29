Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? PA bekçi sınav sonuçları duyurusu geldi mi?

2021 bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorulara arama motorlarında yanıt aranıyor. Bekçi olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar bekçilik sınavına giriş yapmıştı. Atamalara başvurmak isteyenler de kaç puan aldığını merak ediyor.
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçlarının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacağı bilgisi verildi.
BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı.
20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Ocak 2021 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştırdılar.
İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 01 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecek.
Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.