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    • 28.01.2021 13:37
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    SON DAKİKA: 'de yakalanan FETÖ'cü 'ye getirildi

    Son dakika haberi: MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı 'ye getirildi. Yiğit'in Hatay'da görevli polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu ve pasaportunda şerh olduğu tespit edildi.

    AA
    takvim.com.tr

    Son dakika haberi: MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "FETÖ ÜYESİ AHMET YİĞİT KKTC'DE YAKALANDI"
    "KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

    Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC'de yakalanmıştır.

        HATAY'DAKİ POLİS MEMURLARINDAN SORUMLU FETÖ ABİSİ
        Şahsın yapılan sorgulamasında; Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan "aranıyor" kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında "firar" durumunda olduğu tespit edilmiştir.

        Ayrıca Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.

        KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45'te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır."
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: KKTC'de yakalanan FETÖ'cü Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi