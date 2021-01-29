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    ’li gazeteciden şok suçlama: Trump’ı yetiştirdi

    ’de daha önce ABD eski Başkanı ’ın ve Ghislaine Maxwell’e çok sıkı fıkı birlikteliğini yazan gazeteci , yeni bir kitap çıkardı. Kitabındaki iddialar, ortalığı karıştırdı.

    Trump'ı biliyorus

    'de daha önce ABD eski Başkanı 'ın ve Ghislaine Maxwell'e çok sıkı fıkı birlikteliğini yazan gazeteci , yeni bir kitap çıkardı. Kitabındaki iddialar, ortalığı karıştırdı.

    Unger'e göre, , Trump'ı emlakçılık yaparken birçok kez iflastan kurtardı. Sonra hâkimiyetine alarak özel şekilde yetiştirdi. Ardından da Trump'ı başkanlığı sırasında Putin'in istediğini veren bir Rus varlığına dönüştürdü.

    Daha önce de eski ABD Başkanları hakkında kitaplar yazan araştırmacı gazetecinin kaleme aldığı ve 26 Ocak'ta yayınlanan "" adlı kitapta, Trump'ın şantajla KGB'ye alındığı iddia edildi. Kitapta "KGB'ı nasıl yetiştirdi ve bununla bağlantılı olarak seks, açgözlülük, iktidar ve ihanet hikayeleri" anlatıldı.

    SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
    'nın yılındaki seçimlerine müdahale ettiği iddiası ortaya atılmıştı. Suçlamalar üzerine eski Direktörü tarafından soruşturma açılmış. Ve 22 ay süren davada Trump ve Moskova arasında gizli bir iş birliği yapıldığını gösteren bir sonuca ulaşılamamıştı.

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