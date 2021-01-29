ABD'de daha önce ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'e çok sıkı fıkı birlikteliğini yazan gazeteci Craig Unger, yeni bir kitap çıkardı. Kitabındaki iddialar, ortalığı karıştırdı.

Unger'e göre, Rus gizli servisi KGB, Trump'ı emlakçılık yaparken birçok kez iflastan kurtardı. Sonra hâkimiyetine alarak özel şekilde yetiştirdi. Ardından da Trump'ı başkanlığı sırasında Putin'in istediğini veren bir Rus varlığına dönüştürdü.

Daha önce de eski ABD Başkanları hakkında kitaplar yazan araştırmacı gazetecinin kaleme aldığı ve 26 Ocak'ta yayınlanan "American Kompromat" adlı kitapta, Trump'ın şantajla KGB'ye alındığı iddia edildi. Kitapta "KGBDonald Tramp'ı nasıl yetiştirdi ve bununla bağlantılı olarak seks, açgözlülük, iktidar ve ihanet hikayeleri" anlatıldı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Rusya'nın 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ortaya atılmıştı. Suçlamalar üzerine eski Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Robert Mueller tarafından soruşturma açılmış. Ve 22 ay süren davada Trump ve Moskova arasında gizli bir iş birliği yapıldığını gösteren bir sonuca ulaşılamamıştı.